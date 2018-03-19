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QR-коды позволили ЦИК быстрее подвести итоги голосования

Политика
19 марта, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Зампредседателя Центризбиркома выразил уверенность в том, что комиссия будет совершенствовать применение этой технологии

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Использование технологии QR-кодирования итоговых протоколов участковых избирательных комиссий позволило обработать данные о голосовании на выборах президента в два раза оперативнее, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

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По его словам, к 02:30 мск в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" было введено порядка 95-96% протоколов участковых избирательных комиссий.

"В этом нам большую поддержку оказала технология QR-кодирования. Мы считаем, что она себя полностью оправдала", - сказал Булаев в ходе подведения предварительных итогов выборов президента.

Зампредседателя выразил уверенность в том, что ЦИК будет совершенствовать применение этой технологии. Булаев отметил, что только в небольшом количестве участковых избиркомов, не оснащенных компьютерами, не изготавливались протоколы с QR-кодом, тогда как 90% участковых комиссий это делали.

"Темпы ввода протоколов в этот раз более чем в два раза были выше, чем ввод протоколов во время избирательной кампании по выборам в Госдуму в 2016 году", - сказал он. На выборах в Госдуму технология QR-кодирования не применялась.

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