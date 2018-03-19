Губернатор Севастополя назвал знаковым проведение выборов президента РФ без нарушений

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников высоко отметил высокую активность жителей города на первых после воссоединения с РФ выборах президента страны 18 марта, а также назвал знаковым проведение выборов без нарушений.

Ранее сообщалось, что явка на выборах президента в Севастополе составила 71,44%. Каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. По данным севастопольского избиркома, Владимир Путин набрал 90,19%, у Павла Грудинина (КПРФ) - 3,59%, Владимира Жириновского (ЛДПР) - 2,89%, Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,27%, Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,37%, Бориса Титова (Партия роста) - 0,37%, Максима Сурайкина ("Коммунисты России") - 0,24%, Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз") - 0,24%.

"Завершились первые в Севастополе выборы президента РФ, которые прошли при высокой активности горожан, в полном соответствии с законом. Для нас знаково, что нарушений нет, и мы прошли первые президентские выборы и определили вектор развития страны на ближайшие шесть лет", - сказал Овсянников в понедельник на аппаратном совещании правительства Севастополя.

Ранее Овсянников заявлял, что выборы президента РФ в Севастополе станут завершением интеграции города-героя в политическое поле России.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя, явка составила 80%. 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное Собрание.