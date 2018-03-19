Постпред РФ в Вене: МАГАТЭ владеет всеми инструментами для полных проверок в Иране

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Россия уверена, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обладает всеми инструментами для проведения инспекций ядерных объектов в Иране в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы обратили внимание международных посредников на то, что МАГАТЭ абсолютно удовлетворено теми условиями, в которых агентство в настоящий момент работает. Все, что нужно агентству для подтверждения отсутствия запрещенной ядерной деятельности, отсутствия незаконных ядерных материалов, все эти инструменты в руках агентства есть", - отметил Ульянов.
По словам постпреда РФ, Иран на сегодняшний день является самой проверяемой страной. "Львиная доля инспекционных мероприятий [МАГАТЭ] приходится сейчас на Иран, это если считать от общего объема инспекционной деятельности МАГАТЭ. Именно на этом направлении задействована масса сотрудников", - заключил дипломат.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 февраля заявил в Мюнхене, что МАГАТЭ проводит недостаточные проверки ядерных объектов Ирана в рамках СВПД и не имеет доступа ко всем объектам. При этом он утверждал, что необходимо отказаться от соглашения по иранскому атому, потому что Иран якобы занимается обогащением урана. В то же время бывший госсекретарь США Джон Керри поспешил с ним не согласиться и подчеркнул, что заявления Нетаньяху об отсутствии инспекций МАГАТЭ на нужных объектах Ирана не соответствуют действительности. Кроме того, Керри призвал мировое сообщество сохранить ядерную сделку во чтобы то ни стало.
Постпред России в Вене Михаил Ульянов возглавил на минувшей неделе российскую делегацию на заседании Совместной комиссии Ирана и "шестерки" по обзору выполнения соглашения об иранской атомной программе. Встречи проходят на регулярной основе один раз в квартал в австрийской столице, и на них обсуждается весь спектр вопросов, связанных с выполнением СВПД.
СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году, а в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
МАГАТЭ с начала реализации СВПД в январе 2016 года на регулярной основе констатирует, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной программы, не направляет на военные программы ядерные материалы, заявленные в соглашении о гарантиях МАГАТЭ. Агентство также призывает других участников ядерной сделки выполнять свои обязательства, поскольку соглашение имеет важное значение и МАГАТЭ не хочет аннулировать его или прибегать к другим вариантам. При этом генеральный директор агентства Юкия Амано подчеркивает, что ядерная деятельность Ирана находится под самым строгим в мире контролем и самыми жесткими ядерными проверками.