Постпред РФ в Вене: МАГАТЭ владеет всеми инструментами для полных проверок в Иране

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Россия уверена, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обладает всеми инструментами для проведения инспекций ядерных объектов в Иране в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы обратили внимание международных посредников на то, что МАГАТЭ абсолютно удовлетворено теми условиями, в которых агентство в настоящий момент работает. Все, что нужно агентству для подтверждения отсутствия запрещенной ядерной деятельности, отсутствия незаконных ядерных материалов, все эти инструменты в руках агентства есть", - отметил Ульянов.

"Есть дополнительный протокол, он применяется в полном объеме, хотя пока еще не ратифицирован иранской стороной, это вопрос будущего. Этого протокола вполне достаточно. Представители агентства (МАГАТЭ - прим. ТАСС) имеют доступ ко всем интересующим их объектам. При необходимости они могут их посетить, и дополнительный протокол это позволяет", - разъяснил Ульянов.

Иран - самая проверяемая страна

По словам постпреда РФ, Иран на сегодняшний день является самой проверяемой страной. "Львиная доля инспекционных мероприятий [МАГАТЭ] приходится сейчас на Иран, это если считать от общего объема инспекционной деятельности МАГАТЭ. Именно на этом направлении задействована масса сотрудников", - заключил дипломат.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 февраля заявил в Мюнхене, что МАГАТЭ проводит недостаточные проверки ядерных объектов Ирана в рамках СВПД и не имеет доступа ко всем объектам. При этом он утверждал, что необходимо отказаться от соглашения по иранскому атому, потому что Иран якобы занимается обогащением урана. В то же время бывший госсекретарь США Джон Керри поспешил с ним не согласиться и подчеркнул, что заявления Нетаньяху об отсутствии инспекций МАГАТЭ на нужных объектах Ирана не соответствуют действительности. Кроме того, Керри призвал мировое сообщество сохранить ядерную сделку во чтобы то ни стало.

Реализация ядерного соглашения

Постпред России в Вене Михаил Ульянов возглавил на минувшей неделе российскую делегацию на заседании Совместной комиссии Ирана и "шестерки" по обзору выполнения соглашения об иранской атомной программе. Встречи проходят на регулярной основе один раз в квартал в австрийской столице, и на них обсуждается весь спектр вопросов, связанных с выполнением СВПД.

СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году, а в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

МАГАТЭ с начала реализации СВПД в январе 2016 года на регулярной основе констатирует, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной программы, не направляет на военные программы ядерные материалы, заявленные в соглашении о гарантиях МАГАТЭ. Агентство также призывает других участников ядерной сделки выполнять свои обязательства, поскольку соглашение имеет важное значение и МАГАТЭ не хочет аннулировать его или прибегать к другим вариантам. При этом генеральный директор агентства Юкия Амано подчеркивает, что ядерная деятельность Ирана находится под самым строгим в мире контролем и самыми жесткими ядерными проверками.