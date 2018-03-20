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ЦИК не будет подводить официальные итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы

Политика
20 марта, 10:54 дата обновления: 20 марта, 11:27 UTC+3

Элла Памфилова заявила, что комиссия изучит всю информацию о возможных нарушениях

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ не будет подводить официально окончательные итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы на возможные нарушения. Об этом заявила во вторник на семинаре в Общественной палате глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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"Центральная избирательная комиссия приняла решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрим все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями", - сказала она.

Памфилова проинформировала, что обратилась к кандидатам, партиям, выдвигавшим кандидатов, с предложением сообщить обо всех случаях возможных нарушений. "Чтобы не было спекуляций, разговоров пустых о том, что выборы нечестные или еще что-то, конкретно дала им возможность: мы вас ждем, если есть какие-то серьезные жалобы, мы тут же рассмотрим, в оперативном порядке, если будет необходимость - произведем все те необходимые действия, которые будут содействовать отмене выборов той или иной комиссией, если нужно в суд подадим [для этого]", - пояснила глава ЦИК. "Мы хотим сделать [рассмотреть жалобы] оперативно, чтобы при официальном подведении итогов снять все спекуляции и инсинуации", - подтвердила она.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%. Памфилова подчеркивала, что серьезных жалоб в течение дня голосования не было зафиксировано. По данным на 19 марта, результаты выборов отменены на пяти участках в трех регионах

По закону ЦИК РФ должен определить результаты выборов не позднее чем через 10 дней после для голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

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