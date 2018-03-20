Памфилова назвала наглой ложью заявление Госдепа о недопуске наблюдателей на выборы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала наглой ложью заявление Госдепартамента о том, что к мониторингу на выборах президента РФ якобы не были допущены 5 тыс. представителей СМИ, желавших получить статус независимых наблюдателей.

"Это абсолютная ложь безграмотная", - заявила она во вторник на семинаре для наблюдателей в Общественной палате РФ.

"Мы никому не отказали. Мы сказали: нет ни для кого препятствий, если в рамках закона кто-то хочет наблюдать, в том числе самые наиоппозиционнейшие деятели, пожалуйста, пройдите необходимые процедуры, и мы вам обеспечим, что вы будете наблюдать", - подчеркнула Памфилова.

В результате, по ее словам, "все, кто хотел, те на участках наблюдали". В частности, уточнила глава ЦИК, свыше 50 человек, представляющих оппозиционные организации, "поехали в Чечню, посмотрели, что и как, целыми и здоровыми вернулись" и пока не высказывали никаких замечаний.

Накануне выборов президента РФ начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт написала на своей странице в Twitter, что "решение российской Центральной избирательной комиссии отказать в предоставлении статуса независимых наблюдателей более чем 5 тыс. представителей СМИ демонстрирует, что власти в Кремле боятся открытости перед выборами 18 марта".

The #Russian Central Election Commission’s decision to deny observer status to over 5,000 independent media observers shows Kremlin authorities fear transparency ahead of the March 18 #elections. What are you trying to hide, #Russia? — Heather Nauert (@statedeptspox) 16 марта 2018 г.

Это заявление было сделано, несмотря на разъяснения, которые дал ЦИК, объясняя решение не допустить в качестве наблюдателей от СМИ активистов оппозиции - представителей созданного сторонниками Алексея Навального издания "Левиафан" и издания "Молния", в котором работают представители движения "Голос". В частности, как пояснила ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, Центризбирком не аккредитовал их из-за недостоверных сведений в заявках. Кроме того, обратила она внимание, такого института, как "наблюдатели от СМИ", в принципе не существует.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%. Памфилова подчеркивала, что серьезных жалоб в течение дня голосования не было зафиксировано.