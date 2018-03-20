Результаты голосования на одном из участков на Кубани аннулировали из-за нарушений

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Результаты голосования на выборах президента РФ на одном из участков в Краснодарском крае признали недействительными из-за нарушений, рассказал журналистам во вторник глава регионального избиркома Алексей Черненко.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее во вторник сообщила, что результаты выборов президента отменили из-за нарушений на семи избирательных участках в разных регионах. До этого она заявляла об отмене результатов выборов на пяти участках в трех регионах: Дагестане, Тюменской и Кемеровской областях. В пресс-службе ЦИК уточнили, что результаты волеизъявления в городе Люберцы в Московской области также отменили.

"Это правда (результаты на одном из участков на Кубани аннулированы - прим. ТАСС), и это вошло в протокол", - ответил Черненко на вопрос журналистов.

Он уточнил, что участок, о котором идет речь, расположен в Гулькевичском районе. "Нарушили процедуру подсчета голосов, процедура [подсчета голосов на данном участке] вызывает сомнения, а мы не можем допустить, чтобы сомневались даже в одном избирательном участке. ЦИК России проинформирован и поддержал наше решение", - пояснил ТАСС глава регионального избиркома. По его данным, на момент окончания голосования в список избирателей на участке внесли 2,342 тыс. человек.

В день выборов в регионе работали 2,791 тыс. участков. Краснодарский край по числу проголосовавших стал третьим в стране после Москвы и Московской области - на участки пришли более 3,1 млн или 77,87% избирателей (на предыдущих президентских выборах в 2012 году явка была чуть более 70%). Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 100% протоколов получил больше всего голосов - 81,35% (на прошлых выборах в 2012 году - 63,72%). За ним следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (10,03%), кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (4,57%). Кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак, Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") набрали меньше 1%.