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Результаты голосования на одном из участков на Кубани аннулировали из-за нарушений

Политика
20 марта, 12:43 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, марта. /ТАСС

Как сообщил глава регионального избиркома Алексей Черненко, такое решение приняли, так как процедура подсчета голосов на данном участке вызывает сомнения

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КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Результаты голосования на выборах президента РФ на одном из участков в Краснодарском крае признали недействительными из-за нарушений, рассказал журналистам во вторник глава регионального избиркома Алексей Черненко.

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее во вторник сообщила, что результаты выборов президента отменили из-за нарушений на семи избирательных участках в разных регионах. До этого она заявляла об отмене результатов выборов на пяти участках в трех регионах: Дагестане, Тюменской и Кемеровской областях. В пресс-службе ЦИК уточнили, что результаты волеизъявления в городе Люберцы в Московской области также отменили.

"Это правда (результаты на одном из участков на Кубани аннулированы - прим. ТАСС), и это вошло в протокол", - ответил Черненко на вопрос журналистов.

Он уточнил, что участок, о котором идет речь, расположен в Гулькевичском районе. "Нарушили процедуру подсчета голосов, процедура [подсчета голосов на данном участке] вызывает сомнения, а мы не можем допустить, чтобы сомневались даже в одном избирательном участке. ЦИК России проинформирован и поддержал наше решение", - пояснил ТАСС глава регионального избиркома. По его данным, на момент окончания голосования в список избирателей на участке внесли 2,342 тыс. человек.

В день выборов в регионе работали 2,791 тыс. участков. Краснодарский край по числу проголосовавших стал третьим в стране после Москвы и Московской области - на участки пришли более 3,1 млн или 77,87% избирателей (на предыдущих президентских выборах в 2012 году явка была чуть более 70%). Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 100% протоколов получил больше всего голосов - 81,35% (на прошлых выборах в 2012 году - 63,72%). За ним следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (10,03%), кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (4,57%). Кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак, Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") набрали меньше 1%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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