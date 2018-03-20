Путин пока не планирует встречу с высылаемыми из Лондона дипломатами РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни не предполагает встречи с российскими дипломатами, которых Лондон объявил персонами нон грата.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник 23 сотрудника посольства РФ в Великобритании должны прибыть в Москву.

"Нет, вроде бы пока таких встреч в графике нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Идет рабочий график, пока таких встреч нет", - добавил он.

Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатического источника, в Москву дипработники и члены их семей отправятся на специальном рейсе авиакомпании "Аэрофлот". Борт должен прибыть утром в один из аэропортов британской столицы и в этот же день вылететь обратно.

Высылка дипломатов - результат серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном. Его причиной стало отравление 4 марта в английском Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. На этом фоне премьер-министр Великобритании 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия отвергла любую причастность к инциденту.