Патрушев: выборы на Урале прошли без нарушений общественного порядка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высоко оценил работу властей и правоохранителей по обеспечению безопасности выборов президента России на Урале. "Радует то, что выборы на Урале прошли без нарушений общественного порядка, - заявил он на совещании, которое проходит в Екатеринбурге. - Совместными усилиями органов власти субъектов Федерации, правоохранительных органов обеспечена реализация избирательных конституционных прав граждан России".

По словам Патрушева, явка на выборах в округе составила более 67%, больше всего голосов - 75,5% получил, по предварительным данным, действующий президент страны Владимир Путин. "Хотелось бы поблагодарить губернаторов, руководителей территориальных органов исполнительной власти за эффективную и профессиональную работу по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов, - заявил секретарь Совбеза. - Теперь нам всем вместе предстоит сосредоточиться на решении амбициозных задач, обозначенных президентом России 1 марта в послании Федеральному Собранию".