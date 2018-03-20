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Патрушев: выборы на Урале прошли без нарушений общественного порядка

Политика
20 марта, 12:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Явка на выборах в регионе составила более 67%, отметил секретарь Совета безопасности РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высоко оценил работу властей и правоохранителей по обеспечению безопасности выборов президента России на Урале. "Радует то, что выборы на Урале прошли без нарушений общественного порядка, - заявил он на совещании, которое проходит в Екатеринбурге. - Совместными усилиями органов власти субъектов Федерации, правоохранительных органов обеспечена реализация избирательных конституционных прав граждан России".

По словам Патрушева, явка на выборах в округе составила более 67%, больше всего голосов - 75,5% получил, по предварительным данным, действующий президент страны Владимир Путин. "Хотелось бы поблагодарить губернаторов, руководителей территориальных органов исполнительной власти за эффективную и профессиональную работу по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов, - заявил секретарь Совбеза. - Теперь нам всем вместе предстоит сосредоточиться на решении амбициозных задач, обозначенных президентом России 1 марта в послании Федеральному Собранию".

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