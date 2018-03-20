Песков призвал "сохранять трезвость ума" и ждать от Лондона доказательств по делу Скрипаля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал "сохранять трезвость ума" и ожидать доказательств от Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Давайте сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту.

Он подчеркнул, что "базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости", и что "здесь речь идет о презумпции невиновности". По словам представителя Кремля, заявление Меркель "безусловно, не обнадеживает". Как в очередной раз напомнил Песков, "Путин неоднократно повторял, что Россия не имеет к этому делу никакого отношения - делу о возможном покушении на убийство в Великобритании британского шпиона".

"Утверждать обратное является нонсенсом. РФ не обладает никакими запасами химических вооружений, они были уничтожены, в том числе под контролем международных наблюдателей в строгом соответствии с международными обязательствами РФ", - добавил пресс-секретарь.

На минувшей неделе Меркель на пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном заявила, что Германия и Франция придерживаются мнения, что многие следы в деле покушения на Скрипаля указывают на то, что за происшедшее несет ответственность Россия.

Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.