Володин: Украина вышла из правового поля, не допустив россиян до выборов президента

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Украины, перекрывшие допуск граждан РФ к российским диппредставительствам на выборах президента РФ, полностью вышли из правового поля. Об этом журналистам во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Украина все больше выходит из международного правового поля. Совершенно очевидно, что она себя противопоставляет и Европейскому союзу, и мировому сообществу. В любой другой стране наверняка мировое сообщество просто это не простило бы", - сказал Володин. По его словам, "Украине это прощается по одной причине - потому что ее используют в борьбе против России и для того, чтобы ослабить Россию".

Спикер Госдумы считает, что Киев отрезал доступ гражданам России к голосованию из страха за возможные высокие показатели поддержки Владимира Путина.

"Если бы выборы были разрешены на территории Украины и граждане России смогли бы высказать свою позицию в отношении выбора президента РФ, то Владимир Путин получил бы на Украине такой же абсолютно высокий результат поддержки, который получил в других странах. Вот этого боялось руководство Украины", - подчеркнул Володин.

По его мнению, это бы просто перечеркнуло и политику, и идеологию, которая проводится киевским руководством по отношению к РФ. "Они понимали, чем закончится выбор граждан РФ, проживающих на территории Украины... Именно по этой причине они делали все, чтобы этот выбор не состоялся", - заключил глава нижней палаты.

В голосовании все же смогли принять несколько сотен граждан России, проживающих на Украине, за счет досрочного голосования, которое было организовано накануне дня выборов. По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. граждан России, имеющих право участвовать в голосовании.