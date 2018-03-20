МИД РФ: Москва предупредила о негативных последствиях втягивания Скопье в НАТО

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия предупредила Македонию о негативных последствиях втягивания республики в НАТО для региональной безопасности и двусторонних отношений. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Александра Грушко с послом Македонии в Москве Гоце Караяновым.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах, - указали в дипведомстве. - С российской стороны подчеркнуты негативные последствия для региональной безопасности и двусторонних отношений планов втягивания Республики Македонии в НАТО".

Вместе с тем собеседники подтвердили готовность к продолжению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. "Отмечено важное значение возобновления деятельности межправительственной российско-македонской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - подчеркнули в МИД.