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МИД РФ: Москва предупредила о негативных последствиях втягивания Скопье в НАТО

Политика
20 марта, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Замглавы ведомства Александр Грушко и посол Македонии в Москве Гоце Караянов подтвердили приверженность взаимодействию в сферах, представляющих взаимный интерес

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия предупредила Македонию о негативных последствиях втягивания республики в НАТО для региональной безопасности и двусторонних отношений. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Александра Грушко с послом Македонии в Москве Гоце Караяновым.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах, - указали в дипведомстве. - С российской стороны подчеркнуты негативные последствия для региональной безопасности и двусторонних отношений планов втягивания Республики Македонии в НАТО".

Вместе с тем собеседники подтвердили готовность к продолжению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. "Отмечено важное значение возобновления деятельности межправительственной российско-македонской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - подчеркнули в МИД.

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