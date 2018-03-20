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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Судана арабо-израильское урегулирование

Политика
20 марта, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Стороны также обсудили развитие российско-суданских отношений

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Судана в Москве Надир Бабикер обсудили проблематику арабо-израильского урегулирования. Об этом во вторник сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику арабо-израильского урегулирования, - отметили в МИД. - Были также обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-суданских отношений, включая поддержание активного политического диалога".

Встреча состоялась по просьбе суданского дипломата.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Судан Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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