Замглавы МИД РФ обсудил с послом Судана арабо-израильское урегулирование

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Судана в Москве Надир Бабикер обсудили проблематику арабо-израильского урегулирования. Об этом во вторник сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику арабо-израильского урегулирования, - отметили в МИД. - Были также обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-суданских отношений, включая поддержание активного политического диалога".

Встреча состоялась по просьбе суданского дипломата.