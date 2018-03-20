Политолог отметил важность достоверности экзитполов на президентских выборах в РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Член Совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов обратил внимание на высокую достоверность данных экзитполов (социологических опросов на выходе с избирательных участков) на президентских выборах в РФ 18 марта 2018 года.

"Опросы на выходах из участков показали - люди открыто говорят, за кого они голосовали. Феномен сокрытия данных, на который часто жаловались социологи, в этот раз влияние не оказал", - сказал он во вторник в ходе выступления на заседании круглого стола, посвященного итогам голосования. По словам эксперта, были получены "очень близкие данные, которые вышли из избирательных комиссий". "Это косвенно свидетельствует об атмосфере в обществе. Потому что, когда люди обманывают социологов - это значит, что они чувствуют неуверенность, они боятся, они не доверяют никому <...>", - пояснил политолог.

Данные экзитполов и ЦИК

Опросы на выходе с избирательных участков провели в воскресенье Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Экзитпол ФОМ отдает действующему главе государства 76,3% голосов избирателей, ВЦИОМ - 73,9%. Согласно последним данным ЦИК РФ, Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.