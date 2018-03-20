МИД РФ: в ООН пытаются дискредитировать успех Москвы и Дамаска в Восточной Гуте

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Высокопоставленные чиновники ООН пытаются дискредитировать успех российских и сирийских сил в операции по выведению гражданского населения из Восточной Гуты, пригорода Дамаска, по гуманитарным коридорам. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном во вторник на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Работающие "на земле" представители гуманитарных структур ООН дают однозначно высокую оценку действиям российской и сирийской сторон по решению гуманитарных проблем Восточной Гуты в крайне сложных условиях, - отмечается в тексте комментария. - Однако, по всей видимости, эта информация отсеивается некоторыми высокопоставленными сотрудниками Секретариата ООН, а также игнорируется западными политиками и СМИ, предпочитающими тиражировать непроверенные и откровенно лживые материалы, включая вбросы о применении правительственными войсками химического оружия". "Преследуется при этом одно - дискредитировать любыми способами Москву и Дамаск", - уверены в министерстве.

В частности, в МИД РФ приводят в пример нереализованную инициативу некоторых членов Совета Безопасности ООН провести 19 марта специальное заседание по ситуации с правами человека в Сирии, на котором должен был выступить Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. В министерстве отмечают, что он "известен своими ангажированными и предвзятыми оценками не только ситуации в Сирии, но и во многих других странах и позволяющего себе действия и комментарии, недопустимые для ооновского чиновника, тем более такого ранга".

"Но их планам организовать в Совете еще один эмоциональный спектакль с шельмованием России и Сирии, а также закрепить в повестке Совбеза в нарушение его мандата правочеловеческую проблематику не суждено было осуществиться. Указанная инициатива показательно не получила необходимой поддержки в СБ ООН", - заключили на Смоленской площади.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор из этого района и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась. 13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Как сообщили в понедельник в Минобороны, всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 тыс. 702 человека, большинство из которых - дети. Их жизнь находится в безопасности.