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Послы зарубежных государств ожидаются в МИД РФ в связи с заявлениями Лондона по Скрипалю

Политика
21 марта, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Посольства стран - постоянных членов СБ ООН в Москве пока не комментируют приглашение на Смоленскую площадь

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Послы зарубежных государств ожидаются в среду в МИД РФ, где им будут даны разъяснения по ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ в Солсбери в инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного ранее в России за шпионаж.

Приглашение в МИД

О приглашении послов всех зарубежных государств на встречу в Министерство иностранных дел сообщила во вторник официальный представитель дипведомства Мария Захарова. "21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, - сказала она. - Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

Захарова при этом отметила, что в СМИ в связи с делом Скрипаля появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на эту тему, однако из-за позиции Лондона никто до сих пор не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери. "Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы - непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", - подчеркнула Захарова.

Послы принимают решение

Посольства стран - постоянных членов СБ ООН в Москве пока не комментируют приглашение на Смоленскую площадь.

В посольстве Великобритании ТАСС сообщили, что решение об участии во встрече будет принято 21 марта. В посольствах Китая, США и Франции сказали, что пока не могут ответить на этот вопрос.

В Москве располагаются диппредставительства 144 признанных ООН государств, а также посольства признанных РФ и рядом других стран Абхазии и Южной Осетии.

Отравление Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявляет персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломатов, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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