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Лавров пошутил о вмешательстве России в погоду в Японии

Политика
21 марта, 9:32 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, марта. /ТАСС

Так глава МИД РФ парировал предположение Таро Коно о том, что привез в Токио снегопад

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочего ланча с японским коллегой Таро Коно пошутил, что Россия вмешалась в погоду в Японии, раз не стала вмешиваться в выборы. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время рабочего ланча министров за окном начался снегопад. "Господин Лавров, вы привезли в Токио снег", - заметил Коно.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду", - сказал в ответ Лавров.

После этого, как сообщила Захарова, глава МИД РФ сфотографировал снегопад.

Лавров находится с рабочим визитом в Японии. Ранее состоялись его переговоры с Таро Коно.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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