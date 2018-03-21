Лавров пошутил о вмешательстве России в погоду в Японии

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочего ланча с японским коллегой Таро Коно пошутил, что Россия вмешалась в погоду в Японии, раз не стала вмешиваться в выборы. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время рабочего ланча министров за окном начался снегопад. "Господин Лавров, вы привезли в Токио снег", - заметил Коно.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду", - сказал в ответ Лавров.

После этого, как сообщила Захарова, глава МИД РФ сфотографировал снегопад.

Лавров находится с рабочим визитом в Японии. Ранее состоялись его переговоры с Таро Коно.