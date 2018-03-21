Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"

Президент России Владимир Путин и кандидат на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время встречи в Кремле © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Владимир Путин поручил своей администрации проработать переданный ему кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак список заключенных, которых она просит помиловать или амнистировать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, такой список был [Ксенией] Собчак передан президенту (на встрече Путина со своими соперниками по президентской кампании - прим. ТАСС). Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список. Пока иного сказать вам не могу", - отметил Песков.

Ранее один из представителей штаба Собчак политтехнолог Марина Литвинович на своей страничке в Facebook опубликовала список лиц, которых кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" просит освободить (по амнистии или в рамках помилования). Всего в перечне, который передала Собчак Путину на встрече 19 марта - 16 человек, среди которых украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, журналист Александр Соколов и другие.