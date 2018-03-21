Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"

Политика
21 марта, 13:18 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и кандидат на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин и кандидат на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время встречи в Кремле

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Владимир Путин поручил своей администрации проработать переданный ему кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак список заключенных, которых она просит помиловать или амнистировать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, такой список был [Ксенией] Собчак передан президенту (на встрече Путина со своими соперниками по президентской кампании - прим. ТАСС). Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список. Пока иного сказать вам не могу", - отметил Песков.

Ранее один из представителей штаба Собчак политтехнолог Марина Литвинович на своей страничке в Facebook опубликовала список лиц, которых кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" просит освободить (по амнистии или в рамках помилования). Всего в перечне, который передала Собчак Путину на встрече 19 марта - 16 человек, среди которых украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, журналист Александр Соколов и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Посол Китая не будет присутствовать на встрече в МИД РФ по Солсбери
5
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
6
Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками
7
В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов