Песков убежден в верности формулировок об Украине в сообщении о беседе Путина и Трампа

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Формулировка "внутриукраинский конфликт", фигурирующая в релизе по итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не вызывает вопросов. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Конечно, это конфликт на Украине. А какой это еще конфликт?" - сказал он, отвечая на вопрос, согласна ли американская сторона с такой формулировкой и не считает ли происходящее на Украине российско-украинским конфликтом. - Нет, так вопрос не ставится".

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во вторник. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры обсудили целый комплекс вопросов. Украинская проблематика среди них также упоминалась.

"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", - говорилось в сообщении Кремля.