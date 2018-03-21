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Захарова: для участия во встрече в МИД РФ важен не ранг дипломатов, а содержание беседы

Политика
21 марта, 14:20 дата обновления: 21 марта, 14:40 UTC+3

При этом официальный представитель МИД добавила, что на заседание аккредитовано уже 140 человек

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская сторона считает важным для участия во встрече в МИД РФ по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не ранг дипломатов, а содержание беседы. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Решение о том, участвует ли посол и берет с собой коллегу или делегирует участие другим сотрудникам посольства (не больше двух) принимается непосредственно посольством. Некоторые, комментируя свое участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что "утром уже аккредитовались 140 человек, будет еще больше".

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Дело Сергея Скрипаля
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Захарова, Мария Владимировна
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