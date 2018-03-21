СФ может принять закон об общественном наблюдении на региональных выборах до конца июля

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Законопроект о распространении широкого общественного наблюдения на региональные выборы может быть принят до конца весенней сессии. Об этом заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что точно можно и нужно сделать в первую очередь, - распространить институт более широкий наблюдательный на региональные выборы. Я дала поручение председателю комитета [по конституционному законодательству и госстроительству Андрею] Клишасу в ближайшее время подготовить такой законопроект, внести, мы постараемся принять его в весеннюю сессию, чтобы на новых региональных выборах в сентябре уже можно было посмотреть, как он будет работать", - сказала Матвиенко.

Ранее с предложением дать общественным палатам право направлять наблюдателей на выборы всех уровней выступил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Его поддержала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее данным, на выборах президента 18 марта на участках работали порядка 150 тыс. общественных наблюдателей.