Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СФ может принять закон об общественном наблюдении на региональных выборах до конца июля

Политика
21 марта, 14:31 дата обновления: 21 марта, 14:41 UTC+3

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже дала поручение председателю комитета по конституционному законодательству Андрею Клишасу в ближайшее время подготовить законопроект

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Законопроект о распространении широкого общественного наблюдения на региональные выборы может быть принят до конца весенней сессии. Об этом заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что точно можно и нужно сделать в первую очередь, - распространить институт более широкий наблюдательный на региональные выборы. Я дала поручение председателю комитета [по конституционному законодательству и госстроительству Андрею] Клишасу в ближайшее время подготовить такой законопроект, внести, мы постараемся принять его в весеннюю сессию, чтобы на новых региональных выборах в сентябре уже можно было посмотреть, как он будет работать", - сказала Матвиенко.

Ранее с предложением дать общественным палатам право направлять наблюдателей на выборы всех уровней выступил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Его поддержала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее данным, на выборах президента 18 марта на участках работали порядка 150 тыс. общественных наблюдателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Визовые центры Польши в России приостанавливают работу
7
Колобков: международным федерациям понятна бессмысленность допинга у Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов