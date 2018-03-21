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РФ призвала миссию ООН на Украине дать оценку недопуску россиян на выборы 18 марта

Политика
21 марта, 15:48 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 21, марта. /ТАСС

Представитель российской делегации Сергей Кондратьев напомнил, что такое решение Киева идет вразрез с международными правозащитными нормами

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ЖЕНЕВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия призвала Наблюдательную миссию ООН по правам человека на Украине дать оценку действиям украинских властей, не пускавшим российских граждан 18 марта в день выборов президента Российской Федерации в дипломатические учреждения на украинской территории. Такое решение Киева, как заявил на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в среду представитель российской делегации Сергей Кондратьев, противоречит международным правозащитным нормам.

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"Хотели бы призвать Наблюдательную миссию в следующем докладе дать оценку действиям официального Киева в части недопуска российских граждан в посольство и генеральные консульства России на территории Украины в день выборов президента Российской Федерации 18 марта, - отметил дипломат. - Такое решение украинских властей идет вразрез с международными правозащитными нормами и положениями тех универсальных и региональных договоров, участником которых является Киев".

Из десятков тысяч находящихся на Украине россиян избирательными участками 18 марта, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве, а также генеральных консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.

Коснувшись содержания представленного в среду на сессии очередного доклада Наблюдательной миссии, представитель делегации РФ выразил серьезную озабоченность "уровнем зафиксированных фактов грубейших нарушений прав человека со стороны украинских правоохранительных органов и СБУ". Речь идет о незаконном лишении свободы, насильственных исчезновениях, содержании инкоммуникадо, применении пыток, сексуальном насилии, использовании антитеррористического законодательства для расправы с политической оппозицией и несогласными в обществе, напомнил дипломат.

В России разделяют озабоченность наблюдателей относительно "усиливающегося наступления украинских властей на гражданские и политические свободы в стране, включая рост нападок на свободу выражения мнения, свободу СМИ и физических нападений на журналистов", продолжил Кондратьев. Обеспокоенность вызывают также факты дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и ее объектов культа, подчеркнул он, обратив внимание, что согласно выводам ООН, речь идет о спланированной кампании при потворстве официальных властей и сотрудников правоохранительных органов.

"Призываем Киев выполнить рекомендации ООН и Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона "Об образовании", который грубо нарушает права языковых меньшинств, проживающих в стране, особенно русскоговорящих", - заключил российский дипломат.

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