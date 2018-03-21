МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В Москве считают странным проявление Парижем солидарности с Лондоном по инциденту в Солсбери, так как французская сторона не обладает никакими данными по этому делу. Об этом заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге для иностранных послов.

Таким образом он отреагировал на выступление представителя французского посольства, который, в частности, выразил солидарность Парижа с Лондоном по этому делу. "Меня несколько удивляет вот эта пропагандистская ваша фраза (о солидарности)", - сказал Ермаков.

"Мы понимаем, что вас заставили так сделать. Зачем это здесь-то говорить? Ну смешно просто даже выглядит, у вас-то во Франции никаких вообще данных по этому делу нет. [Это] какое-то болезненное проявление солидарности в рамках НАТО или Евросоюза", - подчеркнул глава департамента МИД РФ.

Представитель Франции на брифинге задал также вопрос, будет ли Москва доверять выводам, которые сделают эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) совместно с британскими экспертами по инциденту в Солсбери. "В рамках Конвенции и в рамках ОЗХО нет возможностей дать такие оценки того, что произошло в Солсбери. В любом случае потребуются более глубокие экспертные оценки и в любом случае для того, чтобы Россия могла сделать какие-то выводы, нам нужно провести собственное расследование", - ответил Ермаков.

Он назвал неблаговидными намерения "что-то где-то расследовать, никому не раскрыть факты, а потом представить результаты как истину в последней инстанции" и подчеркнул, что с Россией такие попытки "не проходят". "Мы знаем, как работали некоторые, как вы считаете, достоверные механизмы в Сирии: это была полнейшая подставная деятельность и это полностью подтверждено уже", - подчеркнул российский дипломат.

"Хотите расследовать? Мы готовы к совместному расследованию. Не хотите - значит это совсем другой вопрос", - заключил Ермаков.

Необходимость новых межгосударственных отношений

"Наша основная задача - не задаваться вопросом, хотел ли кто-то этим инцидентом [делом Скрипалей] как-то больно ударить Россию. Мы, честно говоря, уже за последнее время привыкли к очень болезненным ударам в наш адрес со стороны наших коллег из Соединенных Штатов, из Великобритании. Вот сейчас даже Франция начинает проявлять непонятные телодвижения. Поэтому мы на них уже практически не реагируем", - считает представитель МИД РФ.

По его словам, Москва говорит и думает о другом - "как выстраивать новые межгосударственные отношения в новых, сильно изменившихся условиях, когда мир уже точно ушел от однополярности, когда абсолютно понятно, что вес Соединенных Штатов, который был в 1990-х годах, когда практически все решалось в Вашингтоне, а возразить практически никто не осмеливался". "Эти времена ушли безвозвратно. Нам нужно выстраивать межгосударственные отношения, исходя из имеющейся сейчас реальности", - уверен Ермаков.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.