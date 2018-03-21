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Американская НПО "Германский фонд Маршалла" признана нежелательной в России

Политика
21 марта, 17:37 дата обновления: 21 марта, 18:53 UTC+3

Организация стала 14-й в перечне нежелательных НПО

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Здание Министерства юстиции РФ

Здание Министерства юстиции РФ

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минюст РФ внес американскую международную неправительственную организацию "Германский фонд Маршалла Соединенных штатов" в список нежелательных на территории РФ. Об этом сообщает Минюст РФ.

"21 марта Минюстом России в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF) (Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, США)", - сообщает Минюст России.

Таким образом в России уже 14 неправительственных международных организаций признаны нежелательными. В список включены две британские организации "Открытая Россия" - OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"), "Институт современной России" (США). Последней в перечень была включена в июне 2017 года румынская организация The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества).

По информации из открытых источников, "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" был основан бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом в 1972 году к 25-летию так называемого плана Маршалла - программы помощи Европе после Второй мировой войны, предложенной в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Как отмечается на сайте GMF, целью организации является "укрепление трансатлантического сотрудничества по региональным, национальным и глобальным вопросам в духе плана Маршалла". Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, открыты отделения в Брюсселе, Варшаве, Анкаре, Париже, Берлине и в ряде других городов.

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