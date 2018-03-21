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Генсек ООН поздравил Путина с победой на президентских выборах

Политика
21 марта, 20:07 дата обновления: 21 марта, 20:22 UTC+3

Во время телефонного разговора стороны также обсудили кризис в Сирии

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил его с победой на выборах президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня. При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве. С российской стороны высказана готовность продолжать содействие Женевскому процессу под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул особый вклад нашей страны в поддержание глобальной безопасности и стабильности.

Подтверждено приглашение Антониу Гутерришу посетить Россию.

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