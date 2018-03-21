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Посол РФ считает, что антироссийская кампания Великобритании провалилась

Политика
21 марта, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Александр Яковенко также отметил, что высылка дипломатов из Британии не имеет никакого смысла

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Антироссийская кампания, устроенная Лондоном, провалилась. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" в среду, ссылаясь на результаты выборов президента России в Лондоне.

"Вся антироссийская кампания, которая здесь проводилась, включая официальные заявления британских лиц, по существу провалилась", - заявил дипломат.

"Шесть лет назад, по нашей информации, <...> за [Владимира] Путина подало 22% [голосов] тех людей, которые принимали участие в голосовании. А в этом году это было 52%", - сказал посол, сравнив количество проголосовавших за Путина в Лондоне. "И результат совершенно ошеломляющий", - прокомментировал итоги выборов дипломат.

18 марта в России прошли выборы президента. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%.

Рычаг давления Лондона

Единственный доступный Лондону рычаг давления на российскую внешнюю политику - это препятствование работе российских дипломатов в стране, отметил псоол, комментируя заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что предпринятые страной меры в отношении российских дипломатов якобы могут подорвать работу российской разведки в Великобритании.

"Подобного рода утверждения - это попытка поддержать развязанную против России кампанию. Она выходит далеко за пределы действия посольства, просто посольство - удобный объект для британцев для оказания воздействия на нас, давления на нас, поскольку других рычагов давления на российскую внешнюю политику у них просто нет", - сказал он, отметив, что тема российской разведки "всегда легко подогревает" антироссийские настроения в Великобритании.

По словам Яковенко, высылка дипломатов из Великобритании не имеет никакого смысла, поскольку работники дипмиссии "честно и самоотверженно" выполняли свой долг. "С моей точки зрения, все это (подозрения в отношении дипломатов - прим. ТАСС) глупости, но нам очень трудно разуверить британцев - они в каждом дипломате видят агента КГБ. Они даже не сменили свои собственные представления о названии организации, которая существует и работает у нас в России", - пояснил посол.

Британия содействует провокациям с химоружием в Сирии

"При освобождении Восточной Гуты было найдено большое количество химического оружия, а также мест, где оно собиралось. Это свидетельствует о том, что многие вещи, естественно, были постановочными, не без содействия наших британских коллег", - заявил Яковенко.

"Белые каски" <...>, которые в основном функционируют в тех местах, где находятся боевики, эти "Белые каски" финансируются британским правительством", - пояснил дипломат. "Те провокации, которые мы видели, были осуществлены с их помощью, в том числе постановочные некие действия".

"Именно боевики активно используют различные элементы химического оружия для того, чтобы устраивать провокации, для того, чтобы эти провокации потом приписать сирийскому правительству", - отметил он, прокомментировав обвинения со стороны западных государств в применении химического оружия войсками Сирии.

21 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге для иностранных послов, посвященном обсуждению дела Скрипаля сообщил, что на освобожденных от боевиков территориях в Сирии обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ. Он отметил, что несмотря на это международные организации отказались сотрудничать с Дамаском в расследовании химических нападений. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что постановочные сцены якобы имевшего место использования Дамаском химоружия могут продолжаться.

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Кризис в Сирии Дело Сергея Скрипаля Выборы президента РФ - 2018
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