Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: Великобритания выбрала курс на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России

Политика
21 марта, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Представитель МИД РФ убеждена, что Лондон стремится создать из Москвы "образ врага"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лондон демонстрирует курс на полноформатный бойкот чемпионата мира по футболу в России, который пройдет летом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипведомства Великобритании Бориса Джонсона.

На заседании британского парламентского комитета по иностранным делам он согласился с тем, что предстоящий чемпионат в РФ якобы можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.

По словам Захаровой, нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - "создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания".

"Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?".

Параллели

Официальный представитель МИД РФ отметила, что если с отравлением Скрипалей (экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - прим. ТАСС) нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном. "Очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма, и поэтому - хамства", - подчеркнула Захарова.

"Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - добавила она.

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", - заявила дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
2
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
3
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов