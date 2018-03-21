Захарова: Великобритания выбрала курс на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лондон демонстрирует курс на полноформатный бойкот чемпионата мира по футболу в России, который пройдет летом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипведомства Великобритании Бориса Джонсона.

На заседании британского парламентского комитета по иностранным делам он согласился с тем, что предстоящий чемпионат в РФ якобы можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.

По словам Захаровой, нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - "создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания".

"Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?".

Параллели

Официальный представитель МИД РФ отметила, что если с отравлением Скрипалей (экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - прим. ТАСС) нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном. "Очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма, и поэтому - хамства", - подчеркнула Захарова.

"Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - добавила она.

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", - заявила дипломат.