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Володин назвал хамским сравнение Джонсоном ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936 в нацистской Германии

Политика
22 марта, 12:58 UTC+3

Спикер Госдумы добавил, что такие заявления недостойны политиков такого ранга

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, согласившегося со сравнением чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в нацисткой Германии, является хамским и недостойным для людей, которые занимают такие должности.

"Британские политики опустились до хамства. Это говорит о том, что все настолько у них плохо. Более того, конфликт с Евросоюзом, связанный с выходом Великобритании, заставляет их формировать повестку других конфликтов, с тем чтобы от себя эту ситуацию отодвинуть. Заявление [Джонсона] действительно хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности", - сказал Володин журналистам в четверг.

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Персоны
Джонсон, Борис Володин, Вячеслав Викторович
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Brexit ЧМ-2018 по футболу
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