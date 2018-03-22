Володин назвал хамским сравнение Джонсоном ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936 в нацистской Германии

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, согласившегося со сравнением чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в нацисткой Германии, является хамским и недостойным для людей, которые занимают такие должности.

"Британские политики опустились до хамства. Это говорит о том, что все настолько у них плохо. Более того, конфликт с Евросоюзом, связанный с выходом Великобритании, заставляет их формировать повестку других конфликтов, с тем чтобы от себя эту ситуацию отодвинуть. Заявление [Джонсона] действительно хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности", - сказал Володин журналистам в четверг.