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В штабе Путина оценили помощь "Единой России" в проведении выборов

Политика
22 марта, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Глава аппарата избирательного штаба Андрей Ярин уточнил, что практически 90% того, что намечалось, удалось сделать

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава аппарата избирательного штаба Владимира Путина Андрей Ярин поблагодарил "Единую Россию" за помощь, оказанную в проведении избирательной кампании на выборах президента РФ.

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"Мы чувствовали партийное плечо на всех этапах кампании по выборам президента РФ, на организационном этапе. Коллеги очень активно работали и в региональных штабах, и в центральном штабе", - сказал он в четверг на заседании президиума генсовета партии.

"Практически 90% того, что мы намечали, удалось сделать", - добавил Ярин.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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Персоны
Ярин, Андрей Вениаминович Путин, Владимир Владимирович
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