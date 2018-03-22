В штабе Путина оценили помощь "Единой России" в проведении выборов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава аппарата избирательного штаба Владимира Путина Андрей Ярин поблагодарил "Единую Россию" за помощь, оказанную в проведении избирательной кампании на выборах президента РФ.

"Мы чувствовали партийное плечо на всех этапах кампании по выборам президента РФ, на организационном этапе. Коллеги очень активно работали и в региональных штабах, и в центральном штабе", - сказал он в четверг на заседании президиума генсовета партии.

"Практически 90% того, что мы намечали, удалось сделать", - добавил Ярин.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.