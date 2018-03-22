Три региональных избиркома попросили суд отменить итоги голосования на некоторых участках

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Избиркомы Карачаево-Черкессии, Чечни и Калининградской области обратились в суд с просьбой отменить итоги голосования на нескольких избирательных участках. Об этом говорится в четверг в проекте постановления ЦИК.

"В рамках реагирования на поступающую информацию о грубых нарушениях закона, которые были допущены на отдельных избирательных участках в Карачаево-Черкессии, Чеченской Республике и Калининградской области, избирательные комиссии соответствующих субъектов обратились в суд с административными исковыми заявлениями об отмене решений участковых избирательных комиссий таких участков об итогах голосования", - говорится в проекте постановления.

В то же время в ЦИК признали, что, "несмотря на имеющиеся недостатки в работе отдельных участковых избирательных комиссий, избирательные комиссии всех уровней в полной мере обеспечили проведение выборов президента РФ в соответствии с принципами свободных и демократических выборов".

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не зафиксировали. По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.