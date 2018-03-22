Памфилова раскритиковала журналистов Reuters за статью о фальсификациях на выборах

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова признала, что в ходе реализации механизма голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений могли быть сбои, но заявлять о его тотальном несовершенстве и возможностях для фальсификаций нельзя. Такое мнение она высказала на заседании ЦИК в четверг, комментируя публикацию британского агентства Reuters.

Журналисты агентства следили за ходом голосования на выборах президента 18 марта в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. В своей статье они сообщают о ряде случаев голосования одних и тех же людей на нескольких участках. Кроме того, журналист Reuters сообщила, что подала заявление о голосовании не по месту регистрации через портал госуслуг, а также написала заявление о голосовании в избирательной комиссии. При этом проголосовала она только один раз.

"Механизм мы отработали, подавляющее большинство членов участковых комиссий его сработало, мы как раз подводим итоги и проверяем это все", - сказала Памфилова о голосовании по месту пребывания.

Она подчеркнула, что механизм голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений новый для России, он направлен на то, чтобы облегчить для избирателей процесс голосования. "Естественно, какие-то сбои могут быть, но это не повод, чтобы, исходя из конъюнктурных политических целей, сразу все мазать черной краской, показывать, что все не работает, что все специально создано [для фальсификаций], что сидим мы тут, злыдни такие, и специально вырабатываем механизмы для мухлежа", - подчеркнула Памфилова.

Возмущение главы ЦИК также вызвали предположения о том, что россияне голосуют под давлением. "Это просто оскорбляет наших людей. Вот вчера вышли там, когда задело за живое, так мало не показалось, по поводу свалки в Волоколамске. У нас свободные люди, нормальные люди и по каким-то случаям нельзя говорить, что народ весь запуган, народ голосует под давлением", - отметила она.

Она призвала журналистов не делать обобщений. Она также поблагодарила их за сигналы о возможных нарушениях и извинилась перед ними за излишнюю эмоциональность. "Потому что мы тут работаем не за страх, а за совесть", - пояснила она. По словам главы ЦИК, по нескольким указанным в публикации Reuters фактам избирком Карачаево-Черкесии обратился в суд.