Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова раскритиковала журналистов Reuters за статью о фальсификациях на выборах

Политика
22 марта, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Журналисты агентства следили за ходом голосования в Карачаево-Черкесии и сообщили о якобы ряде случаев голосования одних и тех же людей на нескольких участках

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова признала, что в ходе реализации механизма голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений могли быть сбои, но заявлять о его тотальном несовершенстве и возможностях для фальсификаций нельзя. Такое мнение она высказала на заседании ЦИК в четверг, комментируя публикацию британского агентства Reuters.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

Журналисты агентства следили за ходом голосования на выборах президента 18 марта в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. В своей статье они сообщают о ряде случаев голосования одних и тех же людей на нескольких участках. Кроме того, журналист Reuters сообщила, что подала заявление о голосовании не по месту регистрации через портал госуслуг, а также написала заявление о голосовании в избирательной комиссии. При этом проголосовала она только один раз.

"Механизм мы отработали, подавляющее большинство членов участковых комиссий его сработало, мы как раз подводим итоги и проверяем это все", - сказала Памфилова о голосовании по месту пребывания.

Она подчеркнула, что механизм голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений новый для России, он направлен на то, чтобы облегчить для избирателей процесс голосования. "Естественно, какие-то сбои могут быть, но это не повод, чтобы, исходя из конъюнктурных политических целей, сразу все мазать черной краской, показывать, что все не работает, что все специально создано [для фальсификаций], что сидим мы тут, злыдни такие, и специально вырабатываем механизмы для мухлежа", - подчеркнула Памфилова.

Возмущение главы ЦИК также вызвали предположения о том, что россияне голосуют под давлением. "Это просто оскорбляет наших людей. Вот вчера вышли там, когда задело за живое, так мало не показалось, по поводу свалки в Волоколамске. У нас свободные люди, нормальные люди и по каким-то случаям нельзя говорить, что народ весь запуган, народ голосует под давлением", - отметила она.

Она призвала журналистов не делать обобщений. Она также поблагодарила их за сигналы о возможных нарушениях и извинилась перед ними за излишнюю эмоциональность. "Потому что мы тут работаем не за страх, а за совесть", - пояснила она. По словам главы ЦИК, по нескольким указанным в публикации Reuters фактам избирком Карачаево-Черкесии обратился в суд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карачаево-Черкесия Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
3
Памфилова заявила, что дала бы "в морду" наблюдателю, оскорбившему избирателей Кавказа
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Случаи объявления бойкота журналистами в разных странах. Досье
6
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
7
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов