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ЦИК 23 марта планирует подвести итоги выборов президента

Политика
22 марта, 16:34 дата обновления: 22 марта, 16:46 UTC+3

Элла Памфилова сообщила об отсутствии нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления россиян

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в пятницу, 23 марта планирует провести заседание по подведению официальных итогов голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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"Мы завтра предполагаем провести это итоговое заседание", - сказала она на заседании комиссии в четверг. Памфилова уточнила, что заседание 23 марта назначено на 12:00 мск.

Глава ЦИК напомнила, что комиссия не хотела торопиться подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб. На заседании в четверг она сообщила, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления россиян, нет. Также в ЦИК не поступило жалоб, которые необходимо рассмотреть до подведения итогов. По словам Памфиловой, за заседание 23 марта приглашены кандидаты в президенты.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, действующий президент России Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, победил, набрав 76,69% голосов.

Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования зафиксировано не было.

По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, а в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

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