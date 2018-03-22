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В ЦИК пообещали "правовые последствия" для тех, кто пытался многократно проголосовать

Политика
22 марта, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Центризбирком уверят, что информация обо всех случаях подобных нарушений будет передана в правоохранительные органы

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правовые последствия для тех, кто попытался обмануть систему учета российских избирателей и проголосовать на выборах президента РФ больше одного раза, начнутся через неделю после голосования. Об этом заявил в четверг на заседания ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.

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По его словам, все заявления о голосовании по фактическому месту нахождения попадают в систему учета избирателей и анализируются после завершения голосования. В случае если один человек написал два и более заявления, то система это зафиксирует, при этом весь массив таких заявлений будет обработан в течение недели, добавил он.

"Все последствия для тех людей, которые попробовали систему обмануть, начинаются через неделю после того, как завершилось голосование. Мы все двойные заявления подвергаем десятикратному контролю", - сказал Булаев.

Он подчеркнул, что информация обо всех случаях подобных нарушений будет передана в правоохранительные органы.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано. По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

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