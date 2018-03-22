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МИД РФ: Россия оказала ЦАР военно-техническую помощь на безвозмездной основе

Политика
22 марта, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Подчеркивается, что данная помощь "оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская сторона по просьбе руководства Центральноафриканской Республики (ЦАР) оказала этой стране военно-техническую помощь на безвозмездной основе. Об этом заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи. С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января - начале февраля поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, - сообщил дипломат. - С ведома этого комитета туда также командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР".

Кожин подчеркнул, что данная помощь "оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны". "Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта", - отметил он.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, дипломат также указал, что российской стороной "проводятся мероприятия, направленные на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР". "В 2018 году началась реализация поисковых горнорудных концессий, - отметил Кожин. - Исходим из того, что развитие данных проектов будет способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР, развитию инфраструктуры, а также послужит основой для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны".

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