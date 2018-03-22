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Двух депутатов думы Краснодара лишили мандатов из-за недостоверных деклараций о доходах

Политика
22 марта, 22:19 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, марта. /ТАСС

За прекращение полномочий Георгия Стрельникова и Сергея Суслова проголосовали 38 членов гордумы

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КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Депутаты думы Краснодара проголосовали за лишение мандатов двух своих коллег Георгия Стрельникова и Сергея Суслова, которые указали неполные или недостоверные сведения о доходах в декларациях 2015 и 2016 годов, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"На 51-м заседании городской Думы парламентарии досрочно прекратили полномочия двоих депутатов. Такое решение было принято по результатам тайного голосования на основании представления губернатора Кубани <…> Георгий Стрельников на заседании не присутствовал, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде, и уже подал жалобу в прокуратуру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной прекращения полномочий стало то, что депутаты предоставили "недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы". За досрочное прекращение полномочий депутатов проголосовали 38 членов гордумы, один был против, двое воздержались.

На сайте мэрии Краснодара сообщается, что Суслова избрали в гордуму по партийному списку "Единой России", он является директором сети хосписов Кубани "Платан". Стрельников был депутатом от "Единой России" по одномандатному округу, работает на кафедре политологии и политического управления Кубанского госуниверситета.

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