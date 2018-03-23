Лавров: РФ и Вьетнам продолжат отстаивать принципы справедливости на международной арене

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Россия и Вьетнам продолжат отстаивать принципы правды и справедливости на международных площадках, в первую очередь в ООН. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем.

По его словам, российско-вьетнамская дружба исчисляется многими десятилетиями. "Мы очень признательны нашим друзьям за то, как бережно вы храните память об оказанной вам помощи в ходе освободительной войны и восстановления после войны, - отметил Лавров. - И сегодня мы продолжаем отстраивать принципы справедливости и правды в международных делах, координируя наши действия в международных организациях, прежде всего в ООН".

В свою очередь, вьетнамский министр выразил уверенность, что визит Лаврова во Вьетнам укрепит двусторонние отношения. "Высоко ценим симпатии вашего руководства в отношении нашей страны, - подчеркнул он. - Убежден, что под руководством президента [России Владимира] Путина отношения между нашими странами будут неуклонно развиваться".

Лавров прибыл в Ханой в четверг из Токио. Российский министр уже провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Ожидается, что глава российского дипведомства также будет принят в пятницу президентом республики Чан Дай Куангом.