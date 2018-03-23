Песков надеется, что разногласия в Вашингтоне не сорвут встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что внутренние проблемы в руководстве США не помешают российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу собраться на встречу и обсудить актуальные проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся на лучшее, и тем более есть такая насущная необходимость поддерживать диалог между Вашингтоном и Москвой", - сказал Песков. Когда мы сталкиваемся с такими серьезными конфликтами, как происходящее в Сирии, на Корейском полуострове или в других регионах, России и США нужно сотрудничать", - убежден он. "К сожалению, мы видим, что некоторые органы власти в США не разделяют это мнение", - посетовал пресс-секретарь.

"Я не знаю, до какой степени баланс сил внутри США - это не наше дело, мы не можем и не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутренние дела - может повлиять на будущее наших отношений. Но мы <...> надеемся, что у президентов Путина и Трампа будет возможность рано или поздно сесть вместе и обсудить существующие проблемы", - заявил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что в недавнем телефонном разговоре лидеры условились дать поручения главам внешнеполитических ведомств двух стран проработать возможную встречу президентов.

Ведущая программы Софико Шеварднадзе поинтересовалась прогнозом Пескова относительно работы на российско-американском треке проходящего процесс утверждения на пост госсекретаря США Майкла Помпео, которого президент Дональд Трамп предложил перевести с должности директора ЦРУ.

"Он - жесткий парень и опытный человек в международных делах", - сказал пресс-секретарь главы российского государства. "Он знает международные дела с несколько иного угла, не с угла дипломатии", - отметил Песков. "Но важно работать со всеми партнерами. Иногда можно найти общие позиции для дискуссии с совсем неожиданными людьми", - заключил он.