Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто, конкурентно и в соответствии с законом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Состоявшиеся 18 марта выборы президента РФ по всем основным параметрам прошли открыто, конкурентно и в соответствии с законом. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном итогам состоявшихся президентских выборов в РФ.

"Чтобы результаты выборов были признаны в первую очередь внутри нашего общества и международными органами, они должны быть конкурентными, прозрачными, пройти строго в соответствии с законом, а результаты должны быть подсчитаны достоверно. Фактически вся наша работа была направлена на достижение этих основных целей. Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента по всем основным параметрам соответствовали тем требованиям, которые должны были быть выполнены", - сказала глава ЦИК.

По словам Мапфиловой, информационные материалы Центризбиркома РФ, посвященные выборам президента 18 марта, охватили в интернете более 40 млн человек.

"Информационные ролики ЦИК России транслировались на телевизионных каналах почти 84 часа, на радиоканалах - 33 часа. За это время количество показов составило более 8 тыс., трансляций аудироликов - 4,5 тыс.", - сказала она.

По словам Памфиловой, информационные материалы ЦИК в интернете охватили 40 млн пользователей, а по информированию в соцсетях за последнюю неделю перед выборами - 2,5 млн человек.