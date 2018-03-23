Памфилова: активность избирателей РФ на выборах за рубежом была самой высокой с 2000 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Активность избирателей РФ на выборах президента России за рубежом была самой высокой с 2000 года. Об этом сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где подводятся итоги президентской избирательной кампании.

"Это самая высокая [активность], начиная с 2000 года", - сказала она. По данным Памфиловой, в выборах президента РФ за границей приняли участие 474 тыс. 616 человек, что на 32 тыс. больше, чем в 2012 году.

При этом глава ЦИК обратила внимание, что в отношении зарубежных участков речь идет не о явке, а об активности избирателей во избежание "двойного счета голосов" россиян, зарегистрированных в РФ, но находящихся в момент выборов за границей. Эту высокую активность Памфилова также связала во многом с системой мобильного избирателя, позволяющей голосовать по месту пребывания.

По данным Памфиловой, за действующего президента РФ Владимира Путина, баллотировавшегося в порядке самовыдвиджения, за рубежом проголосовали 85,02% принявших участие в выборах граждан, за кандидата КПРФ Павла Грудинина - 5%, кандидата "Гражданской инициативы" Ксению Собчак - 4,05%, лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 1,73%, кандидата партии "Яблоко" Григория Явлинского - 1,57%, бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова - 0,65%, лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина - 0,3%.

"Расклад голосов за рубежом - это к тезису о том, что выборы несвободные. Да свободные, не оскорбляйте наших людей!" - резюмировала Памфилова.