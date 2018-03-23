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Кремль надеется, что США смогут абстрагироваться от захлестнувшей многие страны русофобии

Политика
23 марта, 12:04 UTC+3

Таким образом представитель Кремля прокомментировал очередные кадровые перестановки в кабинете Дональда Трампа

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль надеется, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от русофобии.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать назначение помощником президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что "это право президента США" и назвал назначение "не нашим вопросом".

Однако при этом он подчеркнул: "Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США".

Представитель Кремля не стал комментировать личные качества Болтона, отметив, что "это было бы некорректно". "Безусловно", - ответил Песков на вопрос, знают ли Болтона в Кремле.

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Кадровые перестановки в кабинете Трампа
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