Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации президента

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации главы государства на следующий шестилетний срок полномочий.

"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду забегать вперед", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов - когда состоится инаугурация.

Действующий глава государства Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов; второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Таковы итоги выборов, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу.

Согласно закону, избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.