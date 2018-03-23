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Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации президента

Политика
23 марта, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Действующий глава государства Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал дополнительно проинформировать о дате инаугурации главы государства на следующий шестилетний срок полномочий.

"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду забегать вперед", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов - когда состоится инаугурация.

Действующий глава государства Владимир Путин избрался на новый президентский срок, победив на выборах с результатом 76,69% голосов; второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Таковы итоги выборов, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу.

Согласно закону, избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович
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