РФ сожалеет, что ЕС решил пойти в фарватере антироссийской кампании Великобритании и США

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решения саммита Евросоюза вызывают сожаление, обвинения против Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля бездоказательны. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Принятое на заседании Совета ЕС 22 марта заявление в связи с химинцидентом в Солсбери вызывает сожаление, - сказал он. - Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившиеся лишь на основании того, что нет других правдоподобных альтернативных разъяснений, представляет собой бездоказательное обвинение в наш адрес".

В российском дипведомстве также подчеркнули, что Москва сожалеет, что ЕС решил пойти в фарватере антироссийской кампании Великобритании и США.

По словам Кожина, Евросоюз, соглашаясь с обвинениями против Москвы по делу Сергея Скрипаля, желает лишь поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в трудной ситуации.

"Готовность Совета ЕС согласиться с британской версией обстоятельств инцидента в Солсбери можно объяснить только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, оказавшейся в трудном положении, - отметил дипломат. - При этом в данной версии событий с каждым днем появляется все больше неувязок - от небывалой скорости определения британцами российского происхождения обнаруженных на месте покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию токсинов до выявленных прессой фактов давления на сотрудников химлаборатории в Портон-Дауне со стороны британских властей".