ЦИК: механизмом голосования по месту пребывания воспользовались 84% из подавших заявления

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном подведению итогов президентских выборов, подтвердила, что механизмом голосования по месту пребывания, а не по месту регистрации воспользовались 84% из тех, кто подал заявления.

"В реальности воспользовались механизмом "мобильный избиратель" около 5 млн человек. <...> 84%", - сказала она, отметив, что всего было подано 5,7 млн заявлений.

По словам Памфиловой, на выборах президента в 2012 голосованием по открепительному удостоверению воспользовались 1,6 млн избирателей или 74% от получивших открепительные талоны.

Памфилова сообщила, что "межсубъектовая миграция" избирателей составила от 38 до 40%, примерно 38% составила миграция между разными городами и районами одного региона. "И только 25% тех, кто воспользовался этим механизмом, - это те, кто переприкреплялись внутри одного муниципального образования", - уточнила она.