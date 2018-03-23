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ЦИК: механизмом голосования по месту пребывания воспользовались 84% из подавших заявления

Политика
23 марта, 12:45 UTC+3 МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Отмечается, что таким механизмом воспользовались около 5 млн человек

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном подведению итогов президентских выборов, подтвердила, что механизмом голосования по месту пребывания, а не по месту регистрации воспользовались 84% из тех, кто подал заявления.

"В реальности воспользовались механизмом "мобильный избиратель" около 5 млн человек. <...> 84%", - сказала она, отметив, что всего было подано 5,7 млн заявлений.

По словам Памфиловой, на выборах президента в 2012 голосованием по открепительному удостоверению воспользовались 1,6 млн избирателей или 74% от получивших открепительные талоны.

Памфилова сообщила, что "межсубъектовая миграция" избирателей составила от 38 до 40%, примерно 38% составила миграция между разными городами и районами одного региона. "И только 25% тех, кто воспользовался этим механизмом, - это те, кто переприкреплялись внутри одного муниципального образования", - уточнила она.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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