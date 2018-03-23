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МИД: Москве известно только из СМИ о возможном отзыве западных дипломатов

Политика
23 марта, 13:36 UTC+3

Отмечается, что "в официально установленном порядке" в министерство пока не обращались с такими вопросами

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Здание МИД РФ на Смоленской площади

Здание МИД РФ на Смоленской площади

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москве известно только из СМИ о возможном отзыве западных дипломатов, официальных обращений в МИД РФ пока не поступало. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Мы пока эту информацию [о возможном отзыве дипломатов] знаем только из средств массовой информации", - сказал он.

"В официально установленном порядке к нам с этими вопросами пока никто не обращался. Обратятся - будем изучать тему", - сказал Кожин.

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам собеседника агентства, "пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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