Итоги выборов президента РФ могут отменить на третьем участке в Люблине в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента РФ могут отменить на третьем избирательном участке в Москве в районе Люблино. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгоризбиркома.

"Московская городская избирательная комиссия обратилась в суд с заявлением по вопросу законности процедуры подведения итогов голосования избирателей на участке № 1439 (Ул. Армавирская, 4, район Люблино, ЮВАО)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мосгоризбирком обратился в правоохранительные органы по факту поступления угроз в адрес члена участковой избирательной комиссии № 1439 с правом совещательного голоса Александра Чистого, отмечается также в материале.

На данный момент в Москве отменены результаты выборов президента РФ на трех избирательных участках из-за расхождений результатов в итоговых протоколах: № 1438 (Ул. Армавирская, 4, район Люблино, ЮВАО), № 1450 (Ул. Новороссийская, 36, район Люблино, ЮВАО), № 1910 (ул. Артековская, д. 3, Нагорный район, ЮАО).

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где подводились итоги президентской избирательной кампании, сообщила об отмене результатов выборов президента РФ отменены на 16 участках, еще на семи они могут быть отменены.