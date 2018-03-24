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Член ЦИК усомнился в качестве предварительного доклада БДИПЧ ОБСЕ об итогах выборов

Политика
24 марта, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Отмечается, что в докладе из 17 страниц разделу "Наблюдение за выборами" посвящено всего шесть предложений

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ряд положений предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об итогах выборов президента России вызывает вопросы. Об этом заявил член Центризбиркома РФ Александр Клюкин, выступая в субботу на конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

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Он напомнил, что на выборах президента России от БДИПЧ ОБСЕ присутствовало 500 наблюдателей. "Я смотрел предварительный доклад БДИПЧ ОБСЕ: они в одной строке говорят, что все хорошо, ЦИК все правильно делает, но [одновременно с этим] все плохо. Несколько раз перечитываешь, все равно не получается понять, чего они хотели сказать в своем докладе", - отметил Клюкин.

По его словам, в докладе, который состоит из 17 страниц, разделу "Наблюдение за выборами" посвящено всего шесть предложений, последнее из которых гласит: "Большинство собеседников выразили сомнения в качестве наблюдения от Общественной палаты". "Как это может быть? 500 человек отправили, месяц тут работали, а ссылаются на "большинство собеседников"", - удивился Клюкин, отметив, что хотел бы уточнить у представителей БДИПЧ ОБСЕ, "что не так".

При этом член ЦИК добавил, что Центризбирком продолжает работу по выявлению нарушений. "Мы продолжаем работать над нарушениями, и последствия для территориальных, участковых избирательных комиссий будут: мы будем разговаривать, будут кадровые изменения", - заверил Клюкин, подчеркнув, что ЦИК делает все для того, чтобы проводить качественную работу. "Мы будем работать над тем, чтобы выборы стали еще более открытыми и чистыми", - заключил он.

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