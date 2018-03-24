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Песков: реализация программы президента начнется после формирования нового кабмина

Политика
24 марта, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства не уточнил, насколько серьезной будет ротация кадров в правительстве и администрации президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Реализация программы президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил в послании Федеральному собранию, начнется после формирования нового кабинета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Мир 24", отрывок из которого вышел в эфир в субботу.

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"У президента есть конкретная программа, она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация", - сказал он.

Песков отметил, что не располагает информацией о том, насколько серьезной будет ротация кадров в правительстве и администрации президента.

По мнению пресс-секретаря главы государства, реализация плана затронет "все сферы жизни наших людей, абсолютно все". "Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны", - добавил он.

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