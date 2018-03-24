Песков: выборы президента РФ проходили с "достаточно существенным" элементом конкуренции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ 18 марта прошли с "достаточно существенным" элементом состязательности и политической конкуренции, заявил в субботу в интервью телеканалу "Мир 24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несмотря на прогнозируемые заранее результаты в плане победителя, - у Путина действительно не было и нет конкурентов в плане политического и государственного лидерства. Но несмотря на это, достаточно существенный элемент состязательности и политической конкуренции на выборах присутствовал", - сказал он, назвав "конкурентность" на выборах в числе факторов, обеспечивших Путину высокий процент голосов избирателей.

"Выборы также были отмечены как одни из самых транспарентных, чистых и понятных", - добавил Песков.

Другими факторами, по мнению пресс-секретаря президента, стали "уровень поддержки" и "международная повестка дня".

"Во-первых, уровень поддержки - это именно то, что наверняка сподвигло многих голосующих дойти до избирательного участка и отдать свой голос за Путина. <...> Кроме того, наверное, в какой-то степени международная повестка дня. Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за "красные линии" национальных интересов России, и в этом тоже чувствуется доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера", - считает Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил высокую активность граждан, голосовавших за пределами РФ.

"Те люди, которые живут или работают за границей, все равно продолжают оставаться россиянами. И, конечно, многие из них имеют активную гражданскую позицию как наши граждане. Конечно, эта позиция становится более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам", - сказал он.

О выборах

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов.

Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес- омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.