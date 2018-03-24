Песков: Путин всегда выступает за максимально прозрачные выборы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин всегда требует максимально чистых и прозрачных выборов, заявил в субботу в интервью телеканалу "Мир 24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Чистота выборов - это то, что требует президент Путин всегда, будь то единый день голосования, который случается в сентябре, будь то выборы парламентские, будь то выборы президентские. Как глава государства Путин всегда выступает за максимально чистые и прозрачные выборы. Иной атмосферы, неконкурентной атмосферы, быть не должно, по его мнению", - сказал Песков.

"Тем более, это не нужно ему самому, потому что он - кандидат с очень сильными позициями", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что "нарушениями" в ходе выборов можно называть только конкретные факты, подтвержденные решением суда.

"Существует очень много желающих трубить насчет каких- то подтасовок, вбросов, каруселей и так далее, но когда речь заходит о том, что по закону нужно просто обратиться по конкретному факту в правоохранительные органы, то здесь очень много голосов уходят в песок", - сказал он.