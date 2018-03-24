Песков заявил, что санкции Запада не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Возможные новые санкции против России со стороны Запада не помешают интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в субботу в интервью телеканалу "Мир 24" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, санкционные обмены России с другими странами определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают, но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане", - сказал он.

"В данном случае мы констатируем очень позитивную динамику интеграционных процессов, прежде всего в ЕврАзЭС (ЕАЭС - прим. ТАСС). Интеграционные процессы расширяются, и вы знаете, что для президента Путина это является константой его поведения во внешней политике. И он является убежденным сторонником необходимости дальнейшего развития интеграционных процессов на пространстве бывшего Советского Союза", - отметил Песков.