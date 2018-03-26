Путин обсудит с эмиром Катара двустороннее и международное взаимодействие

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник в Москве проведет переговоры с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров на высшем уровне лидеры обсудят вопросы дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Предыдущий визит эмира Катара в Москву состоялся в январе 2016 года. Монарх во время своего первого официального визита в Россию встретился с Владимиром Путиным. Стороны договорились сотрудничать в вопросах по обеспечению стабильности на рынках энергоносителей, а также при подготовке чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре.

После этого лидеры двух стран четыре раза говорили по телефону, обсуждали ситуацию в Сирии на различных этапах урегулирования кризиса, ситуацию на рынке нефти, другие вопросы международной и двусторонней повестки дня.