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Путин обсудит с эмиром Катара двустороннее и международное взаимодействие

Политика
26 марта, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Тамим бен Хамад Аль Тани будет находиться в России с рабочим визитом

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник в Москве проведет переговоры с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров на высшем уровне лидеры обсудят вопросы дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Предыдущий визит эмира Катара в Москву состоялся в январе 2016 года. Монарх во время своего первого официального визита в Россию встретился с Владимиром Путиным. Стороны договорились сотрудничать в вопросах по обеспечению стабильности на рынках энергоносителей, а также при подготовке чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре.

После этого лидеры двух стран четыре раза говорили по телефону, обсуждали ситуацию в Сирии на различных этапах урегулирования кризиса, ситуацию на рынке нефти, другие вопросы международной и двусторонней повестки дня.

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Темы
Кризис в Сирии ЧМ-2018 по футболу
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
Страны
Катар Сирия Россия
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